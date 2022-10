Ha sigut el més destacat d’aquesta Setmana de la Moda de París. O, si més no, el més nou. Aquest divendres, Coperni, la casa francesa fundada per Sébastien Meyer i Arnaud Vaillant, ha traspassat els límits de la moda durant la seva desfilada primavera-estiu 2023 al Musée des Arts et Métiers de París.

Al final de l'espectacle, la model nord-americana Bella Hadid ha aparegut a l'escenari seminua, vestida únicament amb un tanga de color carn i tapant-se el pit amb la mà. Davant la sorpresa dels presents, tres homes han ruixat la model amb un sorprenent líquid que, un cop solidificat, s'ha convertit en un vestit blanc minimalista que ha vestit Hadid en uns minuts. La peça s'ha fet amb Fabrican Ltd, un material amb aerosol que en endurir-se es converteix en un tèxtil. I encara n'hi ha més: el creador d'aquest esprai és el científic català Manel Torres, un doctor establert a Londres que ha aconseguit patentar aquest teixit intel·ligent. Per acabar-ho d'adobar, el material és flexible i la peça es pot modelar fins a crear la forma que es vulgui.