Acord signat. Gerard Piqué ha cedit a les pretensions de Shakira i ella s'emportarà els nens a Miami el 2023, tal com desitjava. Amb aquesta clàusula principal ha acabat aquest dimarts a la matinada la que s'ha considerat «reunió definitiva» entre el futbolista encara del FC Barcelona i la cantant colombiana.

D'aquesta manera, s'ha resolt el principal conflicte de les negociacions entre tots dos, després que un acord inicial consistent en el fet que els nens s'estarien tot aquest curs a Barcelona es trenqués al setembre. Ara Milan i Sasha se n'aniran amb la seva mare passat Nadal, segons diferents informacions.

Piqué hi va assistir

La reunió va acabar a les 0.30 hores. Van ser gairebé 12 hores d'intenses negociacions amb els seus advocats a casa de la Shakira, el que va ser domicili familiar de tots dos, a Esplugues de Llobregat. Piqué sí que ha sigut present a la trobada, contràriament al que s'afirmava per part d'alguns mitjans. Va entrar per una porta lateral per no ser vist per la premsa.

Hores abans d'aquesta important reunió amb Piqué, i aliena a la inesperada retirada del futbolista –que semblava beneficiar el futbolista de cara a aconseguir que els seus fills es quedessin a Barcelona, ja que ara té disponibilitat «total» per dedicar-s'hi– la Shakira es va deixar veure passant a buscar els nens en una de les seves activitats extraescolars.

Acompanyada pel seu germà Tonino, i demostrant que els petits són la seva gran prioritat al marge de la delicada salut del seu pare o l'èxit de la seva cançó 'Monotonía', amb videoclip rodat a Manresa, la colombiana –amb gorra i ulleres de sol– es mostrava relaxada i somrient, que indicava que no estava gens nerviosa per la seva reunió «definitiva» amb Piqué.