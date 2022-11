La gala de LOS40 Music Awards ha deixat grans guardons al món de la indústria musical, però també algun titular al món de la premsa rosa. No és estrany, ja que per la catifa vermella de la gala ha desfilat la creme de la creme del món musical. Això inclou el famós cantant Álvaro de Luna, qui recentment Lecturas va desemmascarar com el nou xicot de Laura Escanes després de publicar unes fotografies de la parella en una platja de Tenerife.

Davant les preguntes sobre Laura Escanes, les respostes han estat evidents. Tabú absolut. De Luna ho té clar, no vol parlar de la seva vida privada, cosa que sempre ha guardat amb molt de secretisme: "No he parlat mai de la meva vida privada i tampoc ho faré ara", assegurava l'estrella. Ara bé, amb aquesta actitud vitalista que el caracteritza, el cantant ha assegurat que "està feliç amb la vida, amb aquest any tan meravellós de concerts, amb l'acollida de la gent i amb tot el que ha passat" i acabava assegurant que "es podria dir que estic al meu pic”.