La història entre Shakira i Gerard Piqué sembla arribar al final després d'uns mesos de lluita als jutjats per acordar qui es queda amb els seus fills. Durant mesos, l'enfrontament entre tots dos ha estat a l'ordre del dia. Ara sembla que han aconseguit arribar a un acord amb l'objectiu d'aconseguir el millor per als fills.

D'aquesta manera, Sasha i Milàn es quedaran amb Shakira. Però no a Barcelona, sinó que viatjaran a Miami, on viuran en una luxosa mansió en una illa privada on seran veïns d'estrelles del cinema com Matt Damon o artistes del món de la música com Jennifer López i Ricky Martin.

L'immoble, per un valor de més de 10 milions d'euros, és una finca de 750m2 amb diversos edificis al seu interior. Destaca pel gran ús dels colors blancs i les estances diàfanes, una cosa molt comuna a les cases dels famosos, on prevalen els espais on entra la llum d'una manera clara.

L'elecció de Miami com a residència no és fútil, ja que es tracta del bressol de la música llatina i on es troben la majoria d'artistes que volen despuntar dins dels gèneres en què Shakira és més pròdiga.