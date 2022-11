La influencer María Pombo torna a estar embarassada? Aquesta és la pregunta que s'estan fent els seus seguidors després de la visita de la creadora de continguts aquest dimarts a 'La Resistència', on un gest poc mesurat podria haver revelat abans d'hora el seu estat.

Tan espontània com sempre, la 'reina d'Instagram' no va dubtar a ensenyar a David Broncano el contingut del seu telèfon mòbil, mostrant des dels seus missatges en xarxes socials amb algunes de les seves amigues més populars - com Laura Escanes, Marta Lozano o Dulceida - a les imatges que conté la galeria del seu telèfon intel·ligent, assegurant amb un somriure que "no té res a ocultar".

María Pombo enseña su lupa de Instagram y su galería.



Las partes blureadas no son memes de Perro Sanxe. pic.twitter.com/lhuGHjxU2p — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 15 de noviembre de 2022

No obstant això, aquest gest innocent podria haver revelat el seu secret millor guardat, el seu embaràs! I és que analitzant al detall les fotografies que va ensenyar de manera general, podem veure un test d'embaràs positiu, la cara de felicitat de María en descobrir el resultat i varis selfies presumint davant un mirall la seva panxa d'embarassada. A més, té descarregada l'app 'Embarazo +', tot un clàssic entre les dones que esperen un nadó.

Una noticia que la 'influencer' encara no ha confirmat però que podria anunciar en les pròximes hores veient el renou que s'ha creat per la 'indiscreció' del seu telèfon intel·ligent. Casada amb Pablo Castellano des de 2019, la parella són pares d'un nen, Martín, que va néixer el 27 de desembre de 2020.

María ha confessat en més d'una ocasió el seu desig de donar-li un germà al seu petit i, per la qual cosa sembla - i coincidint amb el recent naixement de la seva neboda Matilda, filla de la seva germana Marta Pombo - ha arribat el moment!