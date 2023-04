Espanya va llevar-se el 29 de març amb una notícia que va revolucionar el panorama mediàtic del país: la revista ¡Hola! publicava que Ana Obregón havia adoptat per gestació subrogada una nena a Miami, Estats Units.

La informació va despertar una allau de crítiques cap a l'actriu per diferents motius: el primer, el debat sobre la gestació subrogada (prohibida a Espanya i legal als Estats Units) que ja havia sacsejat altres famosos com Miguel Bosé, Tamara Gorro, Kiko Hernández o Javier Cámara, on una part denuncia el "tràfic d'éssers humans" d'aquesta pràctica.

La pèrdua d'Aless Lequio

Des de la revista ¡Hola!, vinculen la decisió d'Ana Obregón amb la pèrdua recent del seu fill, Aless Lequio el 2020 per un sarcoma d'Ewing. La informació comença retratant la desesperació de la presentadora: "Era absolutament impossible que Ana Obregón recuperés la il·lusió per viure" fins que va començar a somriure sortint del Memorial Regional Hospital de Miami.

Segons informen des del mitjà, encara que el procés es va dur en secret, tant Alessandro Lequio (pare d'Aless) com les seves germanes Amalia i Celia coneixien la decisió d'Ana; i l'embaràs es va produir el juny del 2022, quan el seu fill hauria celebrant el seu trentè aniversari.

Les xarxes especulen sobre qui és el pare de la 'filla' d'Ana Obregón

A les xarxes socials, entre crítiques i mems, han començat a circular tota mena de teories sobre qui és el pare de la 'filla' que Ana Obregón ha adoptat per gestació subrogada. De moment, es desconeixen oficialment els detalls del procés: és clar, qui és la mare que s'ha prestat a "llogar" el ventre i qui és el pare de qui s'ha inseminat.

Una de les teories més impactants és que la criatura que Ana Obregón ha adoptat seria filla biològica del mateix fill difunt d'Ana Obregón, Aless Lequio, “a través d'esperma congelada”.

Aquest plantejament, que ha deixat impactat a tots els usuaris que l'han llegit, sobrevola la ment de moltes persones que s'han fet la pregunta de forma simultània, generant una teoria que no para de créixer a mesura que passen les hores.

Si es confirma aquesta sospita i tal com apunten moltes veus a Twitter, Ana Obregón seria l'àvia i no la mare de la nena.

Losantos insinua que Àlex és el pare biològic de la criatura d'Ana Obregón

El periodista Federico Jiménez Losantos també ha especulat en el seu programa 'Es la mañana de Federico' sobre qui podia ser el pare biològic de la filla d'Ana Obregón. Losantos ha reflexionat "és una cosa que se'ns ha passat pel cap a tots, però ningú ho ha dit. Pot ser del nen, del qual va morir". Segons explica el locutor, la decisió de congelar esperma per ser "pare després de la mort" no és tan estranya, i assegura que "la criatura pot ser del seu fill Àlex".

Las caras Juan, que rápido cambian y dan argumentos pic.twitter.com/luvEq2Wj1U — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) 29 de marzo de 2023

Joaquín Prat 'se'n va de la llengua' i revela qui és el pare

El compte @srtacotilleo ha publicat un fragment on Joaquín Prat, col·laborador d''El programa d'Ana Rosa' "se li ha escapat que la filla d'Ana Obregón és també filla del comte". Segons aquesta teoria, el mateix Alessandro Lecquio (pare del difunt Àlex) seria el pare biològic del nadó.