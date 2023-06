El concert de Beyoncé de la setmana passada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona va aplegar una bona xifra de famosos entre el públic. Ningú es volia perdre l'oportunitat de veure l'artista de prop, i entre les cares conegudes que hi van anar, hi ha les cantants Nathy Peluso, Lola Índigo i l'olesana Chanel Terrero.

L'emoció va portar representant d'Espanya a Eurovisió del 2022 a pujar a les espatlles d'un jove, que la va acabar convertint en protagonista d'un altercat amb un guàrdia de seguretat. Mentre Beyoncé es lluïa amb "Crazy in Love", l'olesana corejava la cançó plenament emocionada.

Va ser en aquest precís instant quan, tal com es pot veure en el vídeo que la intèrpret de SloMo ha fet públic, es pot observar com un vigilant li demana des de la distància que baixi de les espatlles del jove i torni a terra com la resta d'espectadors.

pues normal que te digan algo(?) pic.twitter.com/rDCEBhIRTr — rs10 ❀ (@rafalozz) 9 de junio de 2023

El gest de Terrero ha generat polèmica a les xarxes. Molts usuaris no han entès que l'olesana pugés a sobre de les espatlles d'una altra persona, fet que de ben segur va obstruir la visibilitat de les persones que tenia al darrere. D'altres, consideren que és totalment lícit.

"És de primer de concert gran que no es pot fer això", ha dit un usuari indignat amb l'actitud de la representant d'Espanya a Eurovisió el 2022. "Em sembla bastant egoista que ella, com a artista que ha fet concerts, hauria de saber com és de lleig fer això", ha criticat un altre internauta indignat. "Em posa malalt que la gent faci això", ha carregat un altre usuari de Twitter.

Per altra banda, hi ha qui també ha defensat que l'artista pugés a sobre d'una altra persona. "La gent que està criticant-la sense pietat no ha anat mai a un festival", clama un usuari. De fet, fins i tot, d'altres ho justifiquen per "ser la persona que ens va donar el tercer lloc a Eurovisió el 2022. Com si vol passar-se tot el concert a sobre i amb dues pancartes de 90 metres a cada braç", ha defensat un altre tuiter.

Una situació que generalment desperta crítiques

No és el primer cop que el fet de pujar a les espatlles d'algú enmig d'un concert genera debats en les darreres setmanes. Al mateix recinte, al concert de Coldplay del 24 de maig, Chris Martin va aturar l'espectacle per un pilar casteller que espontàniament va fer.

En aquest cas, generalment els comentaris van ser positius cap a la protagonista del pilar, ja que el cantant va assegurar que era el millor que havia "vist mai en un concert".

Tot i això, durant els quatre concerts de la banda britànica a la ciutat, altres persones van rebre crítiques com les que ha despertat Chanel. Diverses persones van rebre un allau de comentaris negatius per pujar a les espatlles d'altres enmig de l'espectacle.

Se me planta una así delante en un concierto y le cojo de la coleta que la bajo de un tirón vamos pic.twitter.com/sLwuU7mWYU — macu ◟̽◞̽ (@macuxlou) 25 de mayo de 2023

Fins i tot, hi ha qui davant de situacions similars, fa justícia pel seu compte. Un espectador va fer-se viral per la seva reacció quan una jove que tenia a prop va pujar a sobre d'una altra persona. El seguidor, molest, va llançar un got amb una trajectòria clara: el cap de la noia. L'home va encertar el llançament i, la dona, sorpresa i confusa al mateix temps, va tornar a terra.