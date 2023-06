Les festes "gender reveal" cada cop estan més de moda. Es tracta d'una celebració importada dels Estats Units en què els pares reuneixen la família i amics per revelar el sexe del nadó en camí. Molts cops, ni tan sols els pares conèixen quin és, per la qual cosa, busquen la forma més sorprenent d'asseventar-se. I aquí és on entren en escena algunes de les estrelles més reconegudes en l'actualitat de la indústria musical com Harry Styles o Beyoncé.

Des del públic, enmig d'un concert a l'estadi de Wembley la setmana passada, Harry Styles va ser l'encarregat de fer un d'aquests anuncis sorpresa. Un glòbus de color negre amb la inscripció "nen o nena?" va arribar a l'escenari, després que una fan l'ajudés a revelar el sexe del seu nadó, i l'exintegrant de One Direction va acceptar el repte.

L'intèrpret d'"As it was", que visitarà Barcelona el 12 de juny, va optar per generar nervis en l'ambient. Amb una música de fons que incrementava la tensió per conèixer que s'amagava a l'interior del globus, va demanar els fans que cridessin al seu ritme. "No sé si estic llest", va exclamar l'artista abans de fer l'anunci. Però després de més de 20 segons i d'una espera probablement molt llarga per als pares, Styles va rebentar el globus. De l'interior, hi va sortir confeti rosa.

Beyoncé va trobar-se amb una situació bastant similar en un concert a Colònia, a Alemanya, la setmana passada. La cantant va parar l'espectacle quan va veure un cartell d'un fan que li demanava fer el "seu gender reveal". La intèrpret de "Break My Soul" va demanar al seu equip tècnic que l'ajudés amb la tasca i s'apropés als pares en qüestió.

Uns segons després, la cantant va rebre una carta a l'escenari i, sense gaire dilació, va optar per no fer patir els espectadors. "Noia!", va cridar en un to molt similar al que fa servir en el seu single "Run The World (Girls)". "Felicitats! Felicitats! Us beneixo", va concloure.

Les estrelles també volen formar part d'una moda en auge actualment entre els pares. I, sens dubte, és una forma que ben segur recordaran per sempre.