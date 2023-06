Neymar i Bruna Biancardi fa gairebé dos anys que tenen una relació. Fa dos mesos van anunciar que anaven a ser pares i es van mostrar molt il·lusionats després de la notícia. Tot i així, la parella s’ha vist marcada per diverses anades i vingudes a causa de les infidelitats de Neymar.

Dimarts passat es va filtrar que el brasiler i la ‘influencer’ tenen un acord firmat en el qual es permet que Neymar tingui relacions sexuals amb altres dones. Això sí, haurà de complir tres condicions: està obligat a utilitzar sempre preservatius durant les seves relacions sexuals, té prohibit besar-se a la boca amb altres dones, i haurà de ser discret.

Després de filtrar-se la notícia, aquest dimecres el futbolista ha compartit una publicació demanant perdó a Bruna: «Vaig cometre un error. Em vaig equivocar amb tu [...] Bru, ja em vaig disculpar pels meus errors, per l’exposició innecessària, però em sento obligat a reafirmar-ho públicament. Si un tema privat s’ha tornat públic, la disculpa ha de fer-se pública».

També ha afegit que vol seguir amb ella, i li ha declarat el seu amor: «No puc imaginar-me sense tu. No sé si funcionarem, però AVUI ets la certesa que vull intentar-ho. El nostre propòsit prevaldrà, el nostre amor pel nostre nadó guanyarà, el nostre amor mutu ens enfortirà. SEMPRE NOSALTRES».

Aquestes disculpes venen arran d’una possible infidelitat. La setmana passada es va anunciar que Neymar va passar la vigília de Sant Valentí a São Paulo amb la bloguera Fernanda Campos i que van estar 40 minuts junts. La noia ha comentat que no sabia que tenia una relació amb Bruna; a més, ha assegurat que el futbolista del PSG no va complir les condicions de l’acord.