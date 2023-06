Shakira i Gerard Piqué es van conèixer el 2010, durant la gravació del videoclip de la cançó ‘Waka Waka’, himne amb què la colombiana va donar ritme al Mundial de futbol de Sud-àfrica, competició que acabaria guanyant la selecció espanyola, en la qual jugava el defensa del FC Barcelona.

En aquell temps, la cantant encara mantenia una relació sentimental amb Antonio de la Rúa, que va ser el seu representant i que és fill de Fernando de la Rúa, posterior president de l’Argentina. Aquest idil·li es va veure esquitxat pels rumors d’infidelitat de l’artista amb el futbolista, fins que, finalment, la parella va compartir un comunicat en el qual va informar de la seva ruptura, definida com a amistosa i en la qual, asseguren, no va intervenir cap tercera persona.

Després de gairebé 12 anys junts i un any separats, la cantant ha anat revelant tota mena de detalls sobre el final d’aquesta relació a través de les seves cançons. Algunes de tan populars com Te felicito, Monotonía, amb videoclip rodat a Manresa, o la BZRP Music Sessions 53, que es va convertir en un autèntic fenomen global per les paraules de Shakira cap a la que va ser la seva parella: «He passat per la negació, la ràbia, el dolor, l’acceptació, el dol, l’esperança, la decepció, l’esperança una altra vegada i la il·lusió», assegura en una entrevista amb ‘People’.

En aquesta entrevista, Shakira ha reconegut que la música ha sigut fonamental durant tots aquests mesos per afrontar la que sense cap dubte ha sigut una de les pitjors etapes de la seva vida: «Tantes emocions i sentiments que a estones semblaven trobats semblaven que no podien coexistir alhora dins de mi, i només els he pogut desenredar a través de les meves cançons, per entendre’m una mica millor».

Més enllà de la ruptura amb Gerard Piqué, la colombiana també va haver de gestionar els greus problemes de salut als quals es va haver d’enfrontar el seu pare després de tenir una caiguda a casa seva a Barcelona durant la primera comunió del seu fill Milan: «Se’m va ajuntar tot, casa meva s’enfonsava». De fet, Shakira reconeix que es va assabentar de la traïció de la que va ser la seva parella mentre el seu pare estava hospitalitzat a l’UCI: «Em vaig assabentar per la premsa que havia sigut traïda mentre el meu pare estava a l’UCI. Vaig pensar que no sobreviuria a tant. L’home que més he estimat en la meva vida, el meu pare, se me n’anava quan més el necessitava, però no podia parlar amb ell ni rebre els consells del meu millor amic que tant hauria necessitat».