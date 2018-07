La Caixa conserva la Fàbrica Nova malgrat vendre's gran part dels actius immobiliaris

CaixaBank traspassarà al fons dels Estats Units Lone Star el 80% del seu negoci immobiliari, però dintre de la macrooperació no hi entrarà la Fàbrica Nova de Manresa. Fonts de CaixaBank han explicat que «la Fàbrica Nova és propietat de Criteria i no hi ha canvis sobre la seva titularitat».

Criteria gestiona el patrimoni de la Fundación Bancaria La Caixa i, pel que fa a la Fàbrica Nova, «tot segueix igual. No entra dintre de l'operació». La Caixa ha volgut aclarir que Servihabitat, que sí entra dintre de l'operació de venda d'actius immobiliaris a Lone Star, havia estat vinculada a l'operació de la Fàbrica Nova com a gestora d'immobles de CaixaBank i Critèria, però no és propietària de cap part de l'operació de la Fàbrica Nova.

Sempre segons les mateixes fons, fa un any Criteria va recuperar la gestió directa d'immobles a través d'InmoCaixa.

Cal recordar que l'any 2008 la família Sanahuja, propietària de Sacresa, va vendre la seva part de l'operació de la Fàbrica Nova a La Caixa per 42 milions d'euros per eixugar deutes milionaris que arrossegava.

L'11 de novembre del 2014 es va signar un conveni entre l'Ajuntament de Manresa i Criteria Caixaholding SA, mitjançant el qual es preveia la modificació de les figures de planejament que afecten el sector de la Fàbrica Nova, amb la finalitat d'ajustar-les a les noves

càrregues urbanístiques i establir una execució anticipada d'una part de les obres.

D'acord amb aquest conveni, el 16 d'abril del 2015 el ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment una modificació de planejament general que afectava la fitxa del sector de Fàbrica Nova i que substituïa l'execució del pavelló poliesportiu per la urbanització de diversos àmbits confrontants a l'àmbit de Fàbrica Nova (via Sant Ignasi, carrer Vidal i Barraquer, entorn de la capella del Rapte i baixada dels Drets), així com l'arranjament de l'àrea destinada al pavelló poliesportiu. Es tractava de dedicar els diners del pavelló a urbanitzacions, que s'estan executant en aquests moments.



Fora totxo



CaixaBank ha acordat traspassar a una companyia propietat dels fons Lone Star Fund X i Lone Star Real Estate Fund V el 80% del seu negoci immobiliari, compost pels actius existents a octubre del 2017 i classificats com a disponibles per a la venda, i per la companyia Servihabitat Servicios Inmobiliarios, S.L. L'octubre del 2017, la valoració inicial del 100% del negoci immobiliari s'estimava en 7.000 milions d'euros. La cartera immobiliària tenia un valor brut d'aproximadament 12.800 milions d'euros.