El crematori de Manresa avança i ja té l'estructura feta

Els treballs perquè Manresa disposi del primer crematori de cadàvers en funcionament a final d'any han posat la directa.

Si a mitjan gener va començar la intervenció per crear l'equipament que la ciutat espera des de fa tres dècades, en aquests moments ja es pot veure com va prenent forma entre el camí Vell de Rajadell i el carrer de la Lemmerz, a prop del cementiri.

La previsió és que entri en funcionament a final d'any. El grup Mémora, al qual pertany l'empresa manresana Fontal, va adquirir aquests terrenys pertanyents al polígon industrial de la Plana del Pont Nou fa 12 anys.

Qui va fer la compra del terreny va ser l'empresa Inversiones Funerarias Reunidas i qui va demanar la llicència ambiental va ser Serveis Funeraris de Barcelona, una societat participada en el 85% pel grup Mémora i el 15% per l'Ajuntament de Barcelona.

El crematori que el grup Mémora està construint al costat del cementiri de Manresa tindrà capacitat per fer tres incineracions al dia. Disposarà de quatre sales de vetlla, una cafeteria, una sala de cerimònies amb una capacitat per a 140 persones i un aparcament per a 46 vehicles, d'acord amb el projecte presentat a l'Ajuntament.

Enmig de l'operació, Mémora va ser adquirida pel fons de pensions Ontario Teachers', que gestiona els estalvis de més de 300.000 professors canadencs en actiu i jubilats.