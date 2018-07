El rector de la Seu i del Carme s'hi dedicarà en exclusiva i deixa les altres parròquies

Avui s'han emès els nomenaments de les noves places de rectors del bisbat de Vic. En aquest comunicat, el bisbe Romà Casanova ha assignat nou rector per a les parròquies de Fals, de Rajadell, de Monistrolet i de Sant Joan de Vilatorrada, que fins ara gestionava mossèn Jean Hakolimana (mossèn Joan). A partir del mes de setembre, ell es dedicarà única i exclusivament a les parròquies de Santa Maria de la Seu i del Carme de Manresa.

La basílica de la Seu és un equipament que combina la vida religiosa amb l'activitat turística i és un espai d'un altíssim nivell patrimonial i cultural. El Carme és una església amb molta història a nivell manresà on hi transcorren diversos actes de ciutat. Es tracta, doncs, de dos equipaments que requereixen molta dedicació tant a nivell pastoral com de gestió, cosa que hauria estat decisiva per reduir les parròquies a mossèn Joan.

Mossèn Aloys Murwanashyaka, que fins ara n'era el vicari, serà el nou rector de les parròquies de Sant Vicenç de Fals, de Santa Victòria de Rajadell, de Sant Joan de Vilatorrada i de Santa Maria de Monistrolet.

El rector de la Seu i del Carme té tres carreres universitàries i un màster i va arribar de Ruanda, el seu país d'origen, l'any 2007. Des de llavors, ha estat rector de Santpedor, de Sant Fruitós i de Sant Vicenç, i a Ruanda havia estat el mossèn d'una presó. El mes de setembre del 2017, va rellevar mossèn Antoni Boqueras a la basílica.