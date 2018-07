Sor Lucía considera la Creu de Sant Jordi el premi a un treball d'equip

Sor Lucía Caram és una de les 31 persones reconegudes amb la Creu de Sant Jordi 2018. Tot i que ahir al migdia encara no havia rebut la comunicació oficial, la monja manresana va explicar a Regió7 que feia temps que ho sabia perquè «fa uns mesos» la va trucar l'exconseller de Cultura Lluís Puig per dir-li «que el govern a l'exili em donava la Creu de Sant Jordi». Dilluns qui la va trucar per ratificar-ho va ser la consellera al càrrec, Laura Borràs, però Caram no va poder agafar la trucada.

La monja del convent de Santa Clara, nascuda a Argentina i arrelada a Manresa des de fa dècades, valorava el reconeixement com «una de les coses que passen en aquest país, que després hi ha qui assenyala que no és obert ni res. Catalana de l'Any [el 2015] i ara la Creu de Sant Jordi. Demostra que aquest país és obert, acollidor, que m'ho ha donat tot, i on em trobo molt bé i molt agraïda». I afegia que aquest és un reconeixement «a un treball que hem fet en línia i amb la gent, treballant conjuntament. Per tant, considero que, més que per a mi, és per a una tasca que hem pogut fer amb moltes persones a favor de les persones».

Caram ha destacat per la seva lluita a favor del més desafavorits amb projectes com la Fundació del Convent de Santa Clara (fins fa quatre dies Fundació Rosa Oriol), nascuda arran de la crisi econòmica i que avui atén 1.400 famílies; i Invulnerables i la casa de la infància (Espai La Caixa Francesc d'Assís), en aquest cas pensats per a la canalla que està en situació de vulnerabilitat.

Que l'ONG Proactiva Open Arms d'Òscar Camps, gran amic seu, amb qui la setmana passada van ser rebuts al Vaticà pel Sant Pare, també hagi rebut la Creu de Sant Jordi, per a Caram ha estat un doble motiu d'alegria. «És un honor compartir amb ell aquest reconeixement. Aquest sí que és un heroi. S'hi deixa la pell», deia ahir.