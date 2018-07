De flors remeieres del Senegal a algues xineses

No només se sent parlar xinès al supermercat Hong Kong, l'establiment de menjar típic del gegant asiàtic. Cada cop més manresans de tota la vida s'hi apropen per comprar fideus per fer una sopa típica del país o cresta xinesa, una peça de pasta farcida amb una barreja de carn. Manresa té, actualment, immigrants procedents de 110 nacionalitats diferents. Una realitat demogràfica que transforma, també, el comerç de la ciutat amb l'obertura de botigues regentades per immigrants amb productes alimentaris típics del país d'origen. Tot i que majoritàriament els clients són de la mateixa comunitat immigrada, en els darrers anys també s'hi apropen manresans nascuts a la ciutat per endinsar-se en la gastronomia d'altres cultures.

A l'establiment xinès situat a la carretera de Vic, el propietari, Zhao Jzan Hui, mostra productes que difícilment el client podrà trobar en altres establiments de menjar que no estiguin especialitzats en cuina xinesa. «A part dels fideus, que és un dels productes estrella entre els clients que no són xinesos, també molta gent hi compra barreja d'algues; el pa fregit Shien lo Pao, farcit de verdura i carn de porc; i Shia Chiao, farcit amb gambes i bambú. «Cada cop la gent viatja més i s'interessa pel que mengen els membres d'altres cultures», explica.

A la Botiga Àfrica, al carrer de Trieta, la majoria de la clientela són immigrants de l'Àfrica subshariana, o els fills que han nascut a Catalunya. Però la diversitat lingüística és tan gran en el conjunt de països de l'Àfrica negra, que és fàcil veure el propietari, Sanoussy Diallo, parlar en anglès i castellà, passant pel francès i llengües originàries del continent, amb una facilitat sorprenent. Diu que sap set idiomes. «S'hi pot trobar productes originaris del Senegal, Guinea, Gàmbia... Per fer menjar típic tenim thiacry, uns grànuls de blat que s'han de barrejar amb llet o iogurt, i altres ingredients per fer dolços. També bissap vermell, que és una flor per fer infusió o per elaborar altres menjars. S'ha posat de moda entre la clientela catalana», explica. A l'estiu, però, un dels productes més venuts no és alimentari sinó estètic: cabells artificials en forma de trenes. Hi ha empreses amb seu a l'Estat espa-nyol que compren productes d'altres països i que els comercialitzen, principalment, en establiments amb un component ètnic. Les botigues d'immigrants més esteses a Manresa, però, són les regentades per marroquins, on també s'hi poden trobar productes singulars. Sobretot espècies típiques del Marroc, com ras-alhanut.