La PAHC denuncia el cas d'una família a qui han tapiat el pis on vivia sense avisar

Una de les famílies que viuen al bloc 6 ocupat per la PAHC Bages, al carrer Gaudí de Manresa, es va trobar la setmana passada amb la porta de casa tapiada. Tenien una ordre de desnonament en curs però el seu advocat no els va notificar els terminis, de manera que no es van assabentar fins fa poc més de 15 dies que el BBVA, propietari de l'habitatge, estava a punt de tapiar el pis.

Així ho denuncien membres de la PAHC, que aquest dimecres al matí han ocupat l'oficina de l'entitat bancària al passeig Pere III per exigir al banc que permeti de nou l'entrada d'aquesta família a casa seva i que reobri un període de negociació, temps durant el qual demanen que els fins ara inquilins del pis puguin tornar-hi a viure. La resposta dels treballadors de l'entitat és, expliquen, que es tracta d'una ordre judicial executada i que ells no poden fer-hi res.

Fonts de la plataforma asseguren que el pis on vivia aquesta família, amb fills menors, va ser tapiat la setmana passada sense que ells n'estiguessin al corrent. En aquell moment eren de viatge al Marroc. Quan van tornar a casa ja no van poder agafar les seves coses. S'havia quedat tot a l'interior del pis: el material escolar de la nena, que començava avui el curs, també el gat que viu amb ells... Sort que un veí se'n va adonar i va poder treure l'animal abans que els operaris acabessin de tapiar la porta i les finestres.

La família viu des de llavors a casa d'uns amics. És una de les primeres que es van instal·lar al bloc de pisos ocupat per la PAHC el novembre del 2016 al carrer Gaudí, de recent construcció i que llavors estava buit. El desembre de l'any passat la plataforma social va aconseguir aturar el desnonament del bloc, que és de propietat del BBVA. La PAHC va dur a terme una campanya que va aconseguir, afirma, el compromís de l'entitat a cedir el bloc per a lloguer social.

Ara, l'entitat denuncia que les negociacions no prosperen "per culpa de l'Ajuntament", que "no troba mai temps per parlar d'aquests temes". Acusa directament el regidor Joan Calmet, d'Habitatge i Barris, d'haver ajornat en diverses ocasions les reunions previstes amb la PAHC i el BBVA per afrontar aquesta problemàtica.

L'acció de la PAHC ha finalitzat passades les 12 del migdia amb la única resposta per part del BBVA que no hi poden fer res perquè és una ordre judicial ja executada. Malgrat això, sí que han aconseguit aturar dos altres desnonaments ordenats també pel BBVA, que ara caldrà negociar. Fonts de la plataforma asseguren que avaluaran el cas de la família desallotjada en la propera assemblea, aquest diumenge.