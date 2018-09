Cap a millor amb l'espina clavada de l'habitatge

El comissionat ha destacat en el seu balanç:

? La «nova manera d'afrontar la problemàtica dels habitatges en desús i les zones degradades. S'ha optat per enderrocar, fer net i endreçar espais: placeta de la Mel, carrer Aiguader, Santa Maria, Barreres i properament la cantonada Bastardes amb Jueus».

? La recuperació de la fàbrica de l'Anònima com un espai viu útil per a la ciutat i com a model perquè amb relativament pocs recursos, espais deixats o oblidats tornin a la vida progressivament.

? S'han impulsat temes com els microcrèdits, les bonificacions de llicències d'obres i ICIO, i «hi ha hagut actuacions de rehabilitació importants des de l'àmbit privat amb el suport de l'Ajuntament: plaça Pedregar, plaça Creus, carrer Sant Miquel, carrer de les Beates...». Però reconeix que l'habitatge «és l'assignatura pendent, queda molt per fer».

? Ha mostrat satisfacció pel fet que «el Centre Històric torni a ser un lloc de moda», per l'increment d'establiments comercials i d'hostaleria al barri i la posada en marxa del festival FABA.