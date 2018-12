La barana del carrer Indústria, trencada des de dijous, és un perill per als vianants

El túnel del carrer Indústria de Manresa és sovint un punt negre per als vianants que hi circulen. Aquest diari ja ha denunciat en més d'una ocasió les deficiències que hi ha en aquest espai, les quals s'havien de resoldre amb unes obres de millora previstes per a aquesta tardor que encara no s'han iniciat.

Ara, a més, s'hi suma el perill que suposa per als vianants un tram de la barana del túnel que està trencat. Un veí de Manresa i lector de Regió7 ha denunciat que les barres malmeses (algunes rovellades) són al mig de la vorera i obstaculitzen el pas dels vianants i, tal com s'aprecia a les imatges, no hi ha cap senyalització d'alerta. Sembla que el trencament de la barana podria haver estat causat per la topada d'un vehicle, que, segons el lector, va tenir lloc dijous passat. Fonts municipals han confirmat que ara no es farà la reparació provisional perquè les obres de millora es començaran el mes de gener.

L'Ajuntament va anunciar a principi d'any una inversió de 60.000 euros per millorar el pas per a vianants. Se substituirà la barana i s'ampliarà la vorera.