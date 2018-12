L'Ajuntament posa en marxa la campanya «A Manresa el cartró ben plegat»

Informadors ambientals han començat a treballar a peu de carrer, a Manresa, realitzant visites als comerços usuaris del servei de recollida porta a porta de paper i cartró comercial, amb l'objectiu de facilitar-los informació sobre el servei i conscienciar-los de la importància de gestionar els residus correctament.

La campanya a peu de carrer es basa a interpel·lar els comerciants al seu mateix comerç, que és el lloc on es genera el residu, per tal de maximitzar l'efecte de la campanya, per a la qual s'han elaborat materials de difusió amb el lema "A Manresa el cartró ben plegat" on s'explica el funcionament del servei i en quin horari es realitza la recollida, que varia en funció del carrer.

També s'ha dissenyat un sistema de control i recollida de dades per realitzar el seguiment de la campanya.

La campanya "A Manresa el cartró ben plegat" forma part del projecte europeu UrbanWINS. L'acció és fruit del procés de participació ciutadana engegat el juny de 2017 dins d'aquest projecte en què es van realitzar 5 reunions o àgores.



Superar l'estancament de la recollida selectiva

L'inici de la iniciativa parteix de les dades que corroboren que en els darrers anys s'ha produït un estacament en la recollida selectiva. L'any 2017, la recollida dels residus municipals a Manresa s'ha tancat amb un 41,08 % de residus recollits selectivament (les fraccions valoritzables) respecte el total de residus. Tot i estar lleugerament per sobre de la mitjana a Catalunya (39,92%), aquesta dada queda lluny de l'objectiu fixat per l'Agència de Residus de Catalunya, que en el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2020 (PRECAT20) estableix el percentatge de recollida selectiva a assolir l'any 2020 en un 60%.

Si ens centrem en la fracció de paper i cartró, el material recollit mitjançant el servei de recollida porta a porta comercial representa el 25% del cartró generat a Manresa. Respecte el 2016, la recollida de cartró comercial ha augmentat lleugerament. Per tal de seguir amb aquesta tendència, l'Ajuntament de Manresa impulsa aquesta iniciativa de conscienciació per millorar el reciclatge dels establiments comercials.

En les següents setmanes també és realitzaran visites als establiments usuaris del servei de recollida porta a porta de matèria orgànica per a establiments comercials.

En paral·lel a aquesta campanya s'ha iniciat el procés d'elaboració del Pla Local de Gestió i Prevenció de Residus, que és un pla d'acció dirigit a reduir la producció de residus i a millorar la seva gestió , doncs del que s'inclou la millora dels índex de recollida selectiva.



El projecte UrbanWINS

UrbanWINS és un projecte europeu finançat pel programa de Recerca i Innovació Horizon 2020, avalua com les ciutats consumeixen recursos i productes i com n'eliminen els residus que generen. L'objectiu del projecte, en què Manresa és ciutat pilot, és desenvolupar i aplicar plans i solucions innovadores que millorin la prevenció dels residus a les ciutats així com la seva correcta gestió.

El projecte, amb una durada de tres anys, està coordinat per la ciutat italiana de Cremona, en col·laboració amb 26 institucions d'arreu d'Europa. A Catalunya, Eurecat-CTM lidera la iniciativa, que compta amb la participació dels ajuntaments de Manresa i Sabadell i també del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.

UrbanWINS vol aconseguir patrons de consum més sostenibles i afavorir una millor gestió de residus per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans que viuen en zones urbanes. Per a assolir aquest objectiu, el projecte ha comptat participació activa dels ciutadans, governs, organitzacions, proveïdors, institucions de recerca i centres educatius a través d'àgores físiques i virtuals on els participants han compartit opinions, discutit idees i aportat solucions.

Tota la informació en aquest espai de la web municipal dedicat a UrbanWINS