Un edifici amb sis plantes dotades amb tecnologia capdavantera

L'edifici de Crash, situat a la carretera de Vic de Manresa, té sis plantes tècniques amb: control i estudi de preproducció musical (composició i creació de maquetes); control i dos estudis de producció musical (creació de projectes professionals); sala de concerts (sonorització i sessions dj); control, estudi i continuïtat de ràdio (programes per emissió per Internet); sala de disseny (grafisme i impressió 2D/3D); plató de fotografia (reflex i mig format); control d'edició de vídeo (postproducció); control de realització, estudi de TV i ciclorama (TV per streaming); sala de masterització de cinema (doblatge, foley, etalonatge, ajustaments finals d'efectes de so i imatge); aula i sala de conferències interactiva per streaming.