El pessebre monumental ha rebut 15.000 visites durant tres setmanes

Un Nadal totalment manresà. Un pessebre amb tot d'elements que els visitants de la ciutat podien identificar al primer segon. L'èxit ha estat contundent. Més de 15.000 persones han visitat el pessebre monumental, que ha estat exposat durant tres setmanes a l'Espai7 del Casino.

Una xifra que satisfà els responsables del Grup Pessebrístic perquè significa un augment important de visites, ja que l'any passat van passar per aquesta sala d'exposicions de Manresa 12.000 persones per veure el pessebre de grans dimensions. «Aquest any hi havia més ganes de sortir al carrer i participar en les activitats nadalenques, a diferència de l'any passat, quan la gent estava més ensopida per la situació política», explica el president del Grup Pessebrístic, Francesc Villegas. Ahir va ser el darrer dia que es va poder visitar la recreació.

El pessebre monumental ha estat dedicat al miracle de la Llum, que va fer possible la construcció de la Sèquia. L'arribada de l'aigua a la ciutat n'ha estat el principal protagonista. Hi ha maquetes d'edificis emblemàtics de Manresa com la basílica de la Seu, l'ajuntament i l'església del Carme.

El principal temor era on s'instal·larà el pessebre de forma permanent a partir d'ara. El Grup Pessebrístic ha aconseguit, finalment, que s'ubiqui a la primera planta del Palau Firal de Manresa.

No ha estat fàcil trobar, aquest any, un lloc on deixar permanentment el muntatge nadalenc de grans dimensions, que fa 25 metres quadrats. El problema ha recaigut en trobar-hi un lloc adient. L'entitat va suggerir, al principi, el Museu de la Tècnica, però es va descartar. També el Museu Comarcal, en alguns dels locals del carrer del Balç, i fins i tot el complex de l'Anònima. Hi havia el temor de no poder muntar-lo enlloc i, per tant, que s'acabés fent malbé. Ara, però, els membres del Grup Pessebrístic de Manresa respiren tranquils. Avui mateix desmuntaran el pessebre del Casino per instal·lar-lo en les properes setmanes al Palau Firal.