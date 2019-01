L'augment sobtat de patinets elèctrics a la via pública agafa desprevinguts els ajuntaments

Han passat de ser un fenomen estrany a convertir-se en un mitjà de transport ideal per moure's per la ciutat, però també en un maldecap per a molts. Els patinets elèctrics estan conquerint sobtadament la via pública i això ha agafat desprevinguts els ajuntaments, que ara s'afa-nyen a elaborar una normativa que en reguli l'ús a la via pública.



La Direcció General de Trànsit (DGT) prepara una nova regulació que entrarà en vigor aquest 2019. Les línies bàsiques de treball són prohibir l'ús dels patinets elèctrics a la vorera i limitar-ne la velocitat a 25 km/h. Segons la DGT, serà una regulació de mínims a la qual s'hauran d'adaptar tots els municipis i que s'està redactant «escoltant molt els ajuntaments i mantenint converses amb tots els sectors afectats».



La nova normativa complementarà la instrucció sobre els vehicles de mobilitat personal (VMP) que ja va fer la DGT el 2016. En aquest document s'especifica que jurídicament cal considerar-los vehicles, però no de motor –haurien d'estar homologats com a tals– i tampoc se'ls pot assimilar a la figura del vianant. Precisament per això la normativa del 2016 ja fixa la prohibició de circular per les voreres i espais reservats per a vianants, i fa constar que els VMP es poden ubicar en l'àmbit de la calçada «sempre que es tracti de vies expressament autoritzades per l'autoritat local».



Malgrat que no té competències legislatives, el Servei Català de Trànsit també treballa en una ordenança tipus que inclogui la regulació en curs de la DGT. Trànsit considera la proliferació de VMP com un nou factor de risc en la mobilitat «que ha de ser tingut en compte molt seriosament per part de les administracions gestores de la seguretat viària».

Protocol provisional a Manresa



A Manresa, l'Ajuntament preveu enllestir un protocol provisional les properes setmanes que s'aplicarà mentre no s'aprova la nova normativa de la DGT. El consistori està estudiant en quins termes s'equiparen completament o no els patinets amb les bicicletes, tenint en compte que aquestes últimes i altres vehicles sense motor ja estan regulats en l'ordenança de circulació i mobilitat, que estableix, per exemple, la prohibició de circular per les voreres que no estiguin senyalitzades específicament, excepte en el cas de menors de 7 anys acompanyats per un adult a peu (art. 9). Prohibeix, també, circular amb un monopatí, patins o aparells semblants per la calçada.



L'ús dels patinets elèctrics és un tema que preocupa l'Ajuntament, segons han expressat fonts municipals, tenint en compte que Manresa és una ciutat amb un percentatge important de persones grans o amb problemes de mobilitat.

Situacions dispars



Preguntats per Regió7, altres ajuntaments de la regió central han explicat com afronten la popularització dels ginys elèctrics. Igualada treballa en la modificació de l'ordenança municipal de circulació, que es farà, segons l'Ajuntament, sobre la base del model rebut per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La voluntat és enllestir-la abans de l'estiu i que entri en vigor aquest 2019.



Pel que fa a Berga, el municipi no disposa de cap normativa sobre l'ús de patinets elèctrics, però assegura que hi treballarà si se'n detecta un increment i això genera afectacions o problemàtiques en la mobilitat. Solsona no preveu, tampoc, aprovar cap ordenança específica sobre aquesta qüestió. En l'ordenança actual de circulació ja es prohibeix que patins i patinets vagin pel carril de circulació de vehicles.