«L'edat mínima per dur un patinet elèctric hauria de ser 16 anys, no és cap joguina»

Josep Muñoz es mou des de fa dos anys amb patinet elèctric. Segurament va ser dels primers a fer-ho a Manresa. Diu que era objecte d'un munt de mirades atònites.

Per què va decidir comprar-se un giny elèctric?



Quan anava a Barcelona veia gent vestida elegant i amb patinet. Pensava: «Amb el fart de caminar que em faig jo...», i ho vaig voler provar. Ara, en 5 minuts creuo Manresa. Ho recomano molt. Pel tema d'aparcament també és una meravella. El pots entrar a tot arreu, no és com una bicicleta, que l'has de deixar al carrer. Amb el primer patinet (ja tinc el segon) he fet quasi 3.000 quilòmetres.



Té cap inconvenient?



Per a mi no. Mai he tingut cap problema, només alguna iaia que s'ha espantat perquè no fa gens de soroll. A més, des del primer dia tinc una assegurança de responsabilitat civil per si fes mal a algú. El meu patinet està limitat a 25 km/h, però se'n venen de més grossos que corren més i poden arribar a ser perillosos. Se n'ha de regular l'ús i crec que l'edat mínima per portar-los hauria de ser 16 anys. No aniré del tot tranquil fins que surti la nova normativa.



Per quines zones circula?



Vaig molts trams per la vorera, amb molt de compte. M'ha vist la policia moltíssimes vegades i mai m'ha dit res. Em semblaria bé que haguéssim de circular pel carril bici o per la calçada, però si és així a Manresa tindrem problemes. Han de millorar el carril bici i donar-nos seguretat per circular-hi.