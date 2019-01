Aloy exhibeix múscul polític per transmetre que pot aconseguir l´alcaldia de Manresa

L'acte del candidat d'ERC Marc Aloy aquest dissabte a Manresa ha estat tota una declaració d'intencions. Ha estat un acte d'envergadura per encarar les eleccions municipals del 2019, que se celebraran d'aquí a quatre mesos, i ha servit perquè Aloy advertís que està disposat a participar en el joc polític per guanyar la partida. L'escenografia era pròpia d'un acte de campanya. A més, aquest dissabte al migdia, estava envoltat del vicepresident català, el republicà Pere Aragonès, a part d'altres rostres destacats del partit, com la sallentina Mirella Cortès, que és senadora.

A Manresa, a on la majoria independentista es dona per assegurada, Aloy ha volgut obrir el front de batalla política mostrant el seu perfil d'esquerres i progressista, que és per on pot marcar més distància respecte el seu màxim rival, l'actual alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que busca la reelecció amb Junts per Manresa, les sigles locals de la renovada Convergència Democràtica. Per a Aloy és fonamental marcar aquestes distàncies, sense criticar l'acció de govern, perquè actualment és el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament gràcies al pacte entre ERC i PDeCAT. «Amb el nostre lideratge, serà possible un autèntic salt endavant». Aquesta ha estat una de les frases clau en l'acte, que ha tingut lloc a la Font del Gat, i que buscava reforçar la idea de que hi ha molts números de guanyar les eleccions a Manresa. De fet, els altres polítics que hi van participar s'hi referien com a «el futur alcalde».

Unes 150 persones hi han assistit. Aloy, més que enumerar grans projectes per a la ciutat, ha volgut mostrar l'actitud amb la que vol governar, si finalment és alcalde, i els valors en què plasmarà el seu programa. Va tornar a citar els eixos en què vol basar la seva acció de govern: «una ciutat verda, dinàmica i que sigui un punt de trobada entre ciutadans, és a dir cohesió», va explicar. De fet, l'acte, que ha tingut lloc aquest migdia, va ser el punt culminant d'un matí de reunions. I és que membres d'ERC a Manresa han mantingut trobades abans, al matí. Per una banda, amb representants de l'àmbit universitari i empresarial de la ciutat, per altra, amb les responsables de l'Associació Al Noor, de dones marroquines a Manresa i, finalment, amb entitats socials de Manresa. «No hem de fer polítiques per als barris, sinó des dels barris», va dir. I en aquest sentit va prometre que, si surt escollit, mantindrà reunions als barris, que seran itinerants i obertes a la ciutadana, cada tres mesos.