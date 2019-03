Valentí Junyent es compromet a municipalitzar la zona blava el 2023

La concessió de la zona blava de Manresa s'acaba el maig del 2023. A partir d'aquesta data el servei es podria municipalitzar. És un dels 12 compromisos que va anunciar ahir l'actual alcalde i candidat a la reelecció per Junts x Manresa, Valentí Junyent, a la presentació dels eixos bàsics del seu programa. Es va fer al Museu de la Tècnica amb el lema «Manresa: motor, centralitat i emoció».

Van ser els que ocupen els 12 primers llocs a la llista (veure Regió7 del 6 de març), els qui van exposar, d'entrada, els seus compromisos als assistents. Ho van fer amb un format innovador. Al Museu de la Tècnica hi havia repartides 11 taules petites amb un tamboret al costat i, al davant, unes cadires on s'hi va asseure el públic. Els 11 candidats van passar taula per taula durant 5 minuts per comentar «de tu a tu», segons l'organització, el programa de la formació, rebre suggeriments i contestar les preguntes que els hi feien. Així van parlar d'urbanisme, esport, salut, gent gran, noves tecnologies, acollida, espais verds, turisme o ensenyament. L'últim a intervenir, ja dalt l'escenari i acompanyat de tots els candidats, va ser Valentí Junyent.

Va exposar «12 compromisos que pensem complir» entre els quals el de la zona blava. «La nostra voluntat és que hi hagi una gestió municipal», va afirmar. Els beneficis que se'n treguin es destinarien a millorar l'espai públic. La zona blava és actualment a mans d'Eysa i és una de les més cares de l'estat.

S'han acabat les grans obres



Junyent va afirmar que aposten pel desdoblament de la C-55 fins a Monistrol de Montserrat i per un «urbanisme de les petites coses, de proximitat i amable». S'han acabat les grans obres, va assegurar. El capítol d'urbanisme «posa molt nerviós a la competència», va dir en to de broma.

A l'acte també hi va intervenir l'únic candidat que repeteix. Joan Calmet va prendre la paraula per afirmar que la candidatura té 150 «propostes possibilistes i reals. El grau de compliment del govern municipal ens dóna credibilitat davant la ciutadania».

El resum dels compromisos