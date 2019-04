Les caramelles del Mijac Safa no faltaran a la seva cita amb residències i hospitals

El Mijac de la Sagrada Família (Safa) de Manresa celebra un any més la tradició de les caramelles. Aquest dissabte a la tarda, els cantaires recorreran les residències de La Font, de la Sagrada Família i de Sant Andreu i, per segon any consecutiu, al vespre, arribaran a plaça Major per cantar i ballar. A la nit, actuaran després de la missa a l'església del barri de la Sagrada Família.

L'endemà, diumenge, l'activitat caramallaire continuarà amb les ja tradicionals visites a Sant Joan de Déu i a la Clínica Sant Josep, on es balla i es canten cançons per a petits i grans a l'interior de les instal·lacions. Recórrer les residències i hospitals de la zona és una tradició que fa molts anys que es fa. Per al Mijac, "les caramelles no tindrien sentit sense cantar en aquests indrets. És la nostra petita aportació per fer arribar aquesta festa a tothom del barri".

La festa final se celebrarà al migdia a l'exterior de l'església de la Sagrada Família on es cantarà i es faran tots els balls. Aquest any, les caramelles tindran un to encara més espacial ja que se celebren els 50 anys del Mijac Safa.