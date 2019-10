Les vendes la Fira del Vehicle d'Ocasió augmenten un 27%

Balanç satisfactori en la Fira del Vehicle d'Ocasió de Manresa amb increment de les vendes del 27% respecte a l'any passat. Un total de 109 visitants que s'han apropat al Palau Firal, espai on ha tingut lloc el certamen, han adquirit un cotxe al llarg del cap de setmana. Tot un èxit perquè l'any passat les concessionàries van vendre un total de 86 vehicles.

Aquest diumenge a la tarda, responsables i treballadors de concessionàries presents a la fira han afirmat que l'afluència de públic ha baixat, però les ganes de comprar, contràriament, han augmentat. «És una mostra que té lloc al Palau Firal, no al centre de la ciutat, i per tant els visitants no van només a passejar-hi sinó que estan interessats a comprar, durant els dos dies de la fira o més endavant, un cotxe», ha explicat la presidenta del Grup d'Automoció de Manresa, Maria Massana.

Per a Massana, el fet que finalment s'hagi fixat, de forma definitiva, la data del certament en el primer cap de setmana d'octubre, ha ajudat a fer que els interessants en adquirir un cotxe d'ocasió s'hagin apropat al recinte firal. I és que anys endarrere no hi havia unes dates prefixades a l'hora d'organitzar el certamen.

Aquest diumenge, a les 8 del vespre, encara hi havia visitants en el recinte firal esperant el sorteig de 3.000 euros. Les concessionàries han ocupat pràcticament tot el Palau Firal -a l'interior i al pàrquing exterior- amb prop de 400 vehicles.

Les concessionàries han incentivat les vendes amb preus especials de fira. «El cotxe més antic que tenim és del 2015 i els meus nous tenen sis mesos», explicava el responsable de Nou Motor, Jordi Serra. Pel que fa els preus, tenien un cost d'entre 1.000 i 5.000 euros menys que els cotxes nous. Per la seva banda, Jonathan Cano, responsable dels vehicles d'ocasió de Grup Maas, explicava que els «els clients que van a la fira volen, i es troben, cotxes d'ocasió que tenen totes les prestacions i tenen pocs anys i pots quilòmetres».