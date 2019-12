La Poma d'Eva té usuàries enviades pel servei de salut sexual de l'ICS

Més enllà del component lúdic, divertit i fins i tot frívol que pot acompanyar una notícia com la que protagonitza aquesta pàgina, hi ha una part humana que moltes persones descobriran amb sorpresa. És tracta de la col·laboració indirecta de La Poma d'Eva amb el CAP Bages, que de tant en tant hi envia dones amb problemes que poden anar de la incontinència a les que han patit maltractament i han de tornar a agafar confiança en el sexe. Per a elles, les joguines que ven aquesta botiga poden ser una bona teràpia.

Alba Barris Esparbé explica que la relació amb les sexòlogues de l'ambulatori fa anys que dura i que hi ha casos de dones que arriben al seu negoci amb un paper on la terapeuta els ha apuntat el que han de demanar perquè elles no gosen dir-ho. Sovintegen els casos de pacients que han patit maltractament físic i psicològic que deixen l'home i, com que han estat sempre amb el mateix i no han tingut mai un orgasme, quan en tenen un gràcies a joguines com el Satisfyer descobreixen tot un món i que, en realitat, no eren elles les que tenien el problema.

Al servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Bages-Solsonès de l'ICS corroboren aquesta relació indirecta amb la botiga manresana. Expliquen que aquest servei amb seu al CAP Bages atén les dones i les seves parelles o famílies prestant una atenció centrada en la persona, de forma integral i amb una mirada holística (biopsicosocial i emocional) pel que fa als processos de salut sexual i reproductiva.

Un dels seus objectius és «promoure l'atenció en la salut sexual en els diferents àmbits assistencials basats en la qualitat, la igualtat i la visió de gènere, dins del marc dels drets sexuals i reproductius, tenint en consideració la població més vulnerable i la diversitat. Si parlem de salut sexual és important matisar que no és només absència de malaltia, malestar o disfunció, una sexualitat saludable hauria de permetre tenir experiències sexuals plaents i segures, lliures de coerció, discriminació i violència».

Alhora, assenyalen que «les recomanacions, tractaments, consells de salut i educació sanitària que es presta a les dones i parelles per part dels professionals de l'ASSIR en les consultes de salut sexual s'individualitzen per assolir els diferents objectius de salut» i que «és en aquest context que, algunes vegades, es poden indicar recursos d'ajuda per millorar la seva salut sexual, com productes de salut sexual, lubrificants i cosmètica eròtica, entre altres articles».