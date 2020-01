Fa prop de dos anys de la primera sentència judicial

El 3 de febrer del 2018, el president del grup municipal del PSC, Felip González, va fer públic que una «primera sentència» obligava l'Ajuntament de Manresa a tornar 5.223 euros a un propietari de finques.

La sentència havia estat emesa pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, que ordenava la devolució de la quantitat esmentada. Segons el polític socialista, després de la devolució dels 5.223 euros en plusvàlues derivada de la sentència del Tribunal Constitucional podia arribar un «degoteig» de reclamacions.

Es dona la circumstància que el diari econòmic Expansión havia fet públic per les mateixes dates que el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona havia obert la via per no pagar la plusvàlua municipal fins i tot encara que amb la transacció hi hagués hagut guanys.

Aquesta sentència pionera eximia del pagament de la plusvàlua, malgrat que hi va haver increment del valor, perquè el govern central no havia reformat l'impost, com exigia la sentència del Constitucional, ja que considerava que no hi havia manera de liquidar-lo.

Així que la justícia ja no només anul·lava la plusvàlua municipal quan no hi havia hagut augment de valor, sinó que també quan n'hi havia hagut. I ho feia perquè el Govern central no havia reformat l'impost com exigia la sentència del Tribunal Constitucional.