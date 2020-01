Un concurs posa a prova els coneixements de la població sobre la Festa de la Llum

Per vuitè any consecutiu, el Centre de Normalització Lingüística Montserrat organitza el concurs LlumCat, un certamen emmarcat dins de la Festa de la Llum. L'activitat s'adreça tant als alumnes del CNL Montserrat, molts dels quals són persones novingudes que hi estan aprenent l'idioma, com a la població en general.

S'hi pot concursar des de l'1 de febrer fins a l'1 de març, a través d'Internet o bé en la versió en paper, i s'han de respondre correctament cinc preguntes relacionades amb els fets històrics del segle XIV que commemora la festa manresana.

Enguany, es lliuraran premis molt llaminers cedits per diversos patrocinadors que hi col·laboren des de fa molts anys.

Les butlletes es poden recollir a la seu del CNL Montserrat, al Passeig de Pere III, 68, de Manresa (amb entrada per la plaça de l'Onze de Setembre) i per Internet a l'enllaç següent.

Aquesta activitat és una oportunitat perquè els participants treballin d'una manera lúdica llengua, cultura i cohesió mitjançant el coneixement de la història d'aquesta festa tan important per a Manresa.

Les preguntes són les següents:

1) En quina església de Manresa entra, el dia 21 de febrer de 1345, una llum misteriosa provinent de Montserrat?

a) a l'església del Carme b) a la Seu c) a l'església de Crist Rei



2) Quins noms de carrer fan referència al misteri de la Llum?

a) carrer d'Àngel Guimerà b) carretera de Vic i carretera de Cardona c) carrer de la Llum i carrer de la Séquia

3) Quines poblacions uneix la séquia que canalitza l'aigua del Llobregat?

a) Balsareny i Manresa b) Navàs i Manresa c) Navàs i Balsareny

4) Qui és el veritable autor de la Séquia?

a) Víctor Català b) Guillem Catà c) Guillem de Berguedà