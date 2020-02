Fan un mur al voltant de la Fàbrica Nova per separar-la de l'espai públic

Les obres per reurbanitzar el tram de la Via de San Ignasi pendent de millora, la plaça del Remei i l'avinguda de Bertrand i Serra, iniciades el 23 de setembre passat amb una durada prevista d'un any i mig, presenten novetats. Els operaris estan acabant de construir un mur al voltant del recinte de la Fàbrica Nova per separar-la de l'espai públic. Es tracta d'un mur opac, excepte a la part que dona a l'aparcament provisional i al pàrquing de la piscina, on hi haurà un reixat.

A banda, ja s'han fet les canalitzacions per als serveis d'aigua, gas, electricitat, telèfon i clavegueram, i només falta enllumenat i el reg per als arbres. Ara comencen a col·locar les vorades de les voreres, que deixaran veure com quedarà el traçat de la calçada i la vorera definitives del carrer.

Les obres d'urbanització suposen una inversió de 3.329.316 euros i formen part del Pla Especial Fàbrica Nova. El cost principal l'assumeix Criteria Caixa, empresa propietària de la Fàbrica Nova, mentre que els veïns i l'Ajuntament pagaran els 545.701,86 euros restants a parts iguals.

Els treballs representaran la transformació d'un total de 13.172 m2 d'espai públic i donaran continuïtat a les intervencions realitzades anteriorment al tram sud a la de Via Sant Ignasi (entre la passarel·la de les Escodines i les Piscines Municipals) i al carrer de Vidal i Barraquer. Un dels canvis més interessants serà que l'avinguda de Bertrand i Serra quedarà alineada amb el carrer de Sant Joan d'en Coll.