Fem Manresa vol que es reguli la il·luminació de grans supermercats i la propaganda d'empreses

Fem Manresa presentarà en el proper ple municipal, aquest dijous, una moció per regular la il·luminació de supermercats i grans superfícies fora de l'horari d'obertura dels establiments, "per coherència amb el moment de crisi climàtica i energètica", i una altra per evitar que empreses i marques "amb pràctiques que van contra els drets humans", segons la formació, puguin penjar cartells a l'espai públic de la ciutat.

També presentaran tres mocions més: en suport a la jornada del proper 8 de març; per al record de les víctimes dels bombardejos franquistes a la ciutat i per a la "deguda senyalització de les bombes caigudes"; i de condemna de l'atemptat d'extrema dreta a Hanau.

Fem Manresa critica que la pràctica de mantenir les llums obertes fora de l'horari d'obertura dels establiments comercials "persegueix situar aquests al centre de l'espai públic i potenciar la voluntat de consum de la població". Concretament, la moció per regular la il·luminació de grans superfícies i establiments comercials preveu tenir un llistat actualitzat d'aquells comerços que mantenen les llums enceses fora de l'horari d'obertura per poder-los requerir que canviïn aquesta pràctica. Al mateix temps, la moció també contempla poder tenir el llistat dels comerços degudament actualitzat i públic a la web de l'Ajuntament.

Pel que fa a la moció en relació a la cartelleria d'empreses i marques, Fem Manresa considera que "l'Ajuntament fa el doble joc" permetent que aquests mostrin propaganda quan es tracta d'empreses que amb les seves pràctiques "perjudiquen directament a drets fonamentals de les persones" (desnonaments, explotació infantil, contaminació del medi ambient i pràctiques masclistes o racistes).

En aquest sentit, critiquen que l'Ajuntament permeti aquesta exposició pública quan per altra banda ha aprovat diverses mocions a favor de la lluita i la defensa dels drets i llibertats més bàsics de les persones, com ara a favor de la llei 24/2015 i contra el tall de subministrament a les famílies amb deute, ciutat compromesa amb la banca ètica, en contra de la crisi ecològica i climàtica, a controlar la proliferació de les apostes online i cases de joc i prendre mesures de prevenció davant la ludopatia, o a favor del salvament marítim al Mediterrani, entre d'altres.

Així, la moció demana que no es permeti aquesta exposició pública a cap lloc de l'espai públic i que, al mateix temps, s'aturi el patrocini d'aquestes empreses per les activitats organitzades des de l'Ajuntament.

La setmana passada, la PAHC va exigir que es retirés una pancarta del BBVA que estava penjada a la plaça Major per la vinculació de l'entitat financera amb diversos desnonaments a la ciutat. Després que un grup de persones s'enfilés a una escala i pintés la pancarta, operaris del consistori la van acabar retirant.