L'Associació Xinesa de la Catalunya Central dona 3.400 màscares i altres materials a Manresa

L'Associació Xinesa de la Catalunya Central ha fet donació a la ciutat de Manresa de 3.400 mascaretes, 8 caixes d'alcohol sanitari, una vintena de caixes de tovalloletes, paquets d'ampolles de solució hidroalcohòlica i altres productes desinfectants, en el marc de la lluita contra la pandèmia del coronavirus. L'Ajuntament de la capital bagenca, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra han estat els receptors del material, i Protecció Civil es farà càrrec de tot aquest contingent per repartir-lo a la Fundació Althaia entre professionals i voluntaris que estan treballant contra el virus.

El president de l'Associació, Kangnian Chen, i altres membres de l'entitat han portat tot el material avui al matí a l'Ajuntament, on els ha rebut l'alcalde Valentí Junyent; el primer tinent d'alcalde, Marc Aloy; el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Joan Calmet; i la responsable de Protecció Civil de Manresa, Montserrat Cambray.

En aquell moment, hi havia reunit el comitè de crisi -amb les mesures de seguretat que són pertinents aquests dies-, que estava avaluant la situació generada a la ciutat per l'expansió del coronavirus. L'alcalde i la resta de representants municipals han agraït el gest a la comitiva, que posteriorment s'ha desplaçat a la Policia Local i als Mossos d'Esquadra per acabar de repartir el material.