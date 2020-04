El primer ple telemàtic de Manresa és per agrair el civisme dels ciutadans

El ple de l'Ajuntament de Manresa, celebrat per primer cop de forma no presencial sinó telemàtica, va emetre una declaració institucional de reconeixement a la ciutadania per la seva resposta davant la crisi del coronavirus.

Connectats per videoconferència, els representants polítics van fer públic que la Junta de Portaveus havia acordat per unanimitat dels grups municipals (ERC, JxM, PSC, FM i Cs) agrair l'acció i la col·laboració de la ciutadania i adherir-se al Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus.

El primer record va ser per a les persones que han perdut la vida com a conseqüència del Covid-19.

Els representants de la Corporació Municipal agraeixen i reconeixen l'esforç de tots els professionals dels serveis públics d'atenció i suport a la ciutadania i la dedicació que les treballadores i els treballadors de l'Ajuntament de Manresa i de les seves empreses municipals "estan demostrant en l'exercici de les seves funcions en uns moments especialment complicats a causa de l'extensió del coronavirus, sobretot a aquells que s'han vist directament afectats per la malaltia, i als seus familiars".

La corporació afirma que "ha estat gràcies a la seva implicació i el seu compromís que des del govern municipal, conjuntament amb els serveis municipals més afectats, s'han pogut anar prenent les mesures per poder fer front als efectes que aquesta crisi global està causant a la nostra ciutat".

Els grups municipals fan públic "el nostre més sincer agraïment als manresans i manresanes que han donat una lliçó de civisme sense precedents, fent cas sense fissures a totes les mesures que se li han demanat, en especial a un confinament a casa que ja ha arribat a la tercera setmana".

També, a totes les persones, entitats i empreses que, sense estar obligades a fer-ho, s'han posat a disposició de la seva comunitat de veïns i veïnes per ajudar en tot el que els fos possible.

El consistori assegura que vetllarà perquè aquesta crisi no derivi en una retallada de drets individuals i col·lectius i per reforçar tots aquells serveis destinats a les persones més vulnerables. "Tampoc escatimarem esforços per donar resposta a totes aquelles persones i activitats que estan patint la crisi d'una manera més dura, les persones autònomes, el petit comerç, les petites empreses, amb una especial atenció a la classes populars perquè no podem permetre que siguin els principals damnificats d'aquesta crisi", asseguren.

Manifest municipalista

Per altra banda, la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Manresa ha decidit adherir-se al manifest conjunt que el municipalisme català va acordar per iniciativa de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació de Micropobles de Catalunya que exposa la posició i les demandes del món local català davant l'actual moment de dificultat.



Aquest manifest diu el següent: