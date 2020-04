Al solar de les Escodines de la clatellada dels 13 milions d'euros hi haurà horts

El ple de l'Ajuntament de Manresa que se celebrarà demà porta a l'ordre del dia l'atorgament de la cessió d'ús, a favor de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri de les Escodines, d'uns terrenys de titularitat municipal situats al carrer de les Saleses números 9 i 10. Es tracta d'una lloable iniciativa, però no es pot ignorar que l'expropiació del número 9 va comportar a l'Ajuntament una clatellada judicial mai vista que l'obliga a pagar 11,1 milions d'euros més interessos. En total, a l'entorn de 12,6 milions d'euros.

La petició de l'entitat veïnal és totalment coherent -ja té altres espais destinats a horts urbans- i bona per al conjunta de la ciutat. L'Ajuntament farà molt ben fet de donar utilitat a uns terrenys que valen una morterada i que no s'estaven dedicant a res perquè encara s'estaven pagant. Però el que també és cert és que els terrenys que es dedicaran a conreu han costat una autèntica morterada a la ciutat a causa d'una decisió judicial que va deixar estupefacte l'Ajuntament, que l'ha hagut de pagar trinco-trinco.

L'Ajuntament de Manresa ha pagat enguany la darrera quota d'1,5 milions d'euros. I encara quedaran pendents els interessos. Cal recordar que els amos del solar de 5.200 metres quadrats al carrer Saleses número 9, al darrere de les cases del carrer Viladordis i del passatge del Puig, van instar-ne l'expropiació després que hagués passat el termini legal d'afectació urbanística sense que el govern municipal hagués mogut fitxa.

No es van posar d'acord en el preu i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va establir-lo en 11,1 milions d'euros més interessos, en sentència confirmada pel Tribunal Suprem.

Per tal de fer front a la descomunal clatellada pel terreny al barri de les Escodines, l'Ajuntament de Manresa va pactar un pagament a terminis. Entre el 2014 i el 2020, l'Ajuntament ha fet efectius 10,7 milions d'euros, als quals cal sumar els 347.529 euros que va ordenar transferir als amos del solar el 8 de juny del 2011, que era la quantitat que considerava que valia el solar. Entre 0,3 milions i 12,6 milions hi ha una disparitat de criteri de 12,3 milions.

La clatellada s'apama millor quan es compara aquesta operació amb el cost d'actuacions com ara els 12 milions del teatre Kursaal, els 12 milions del Centre Tecnològic o bé els 15 milions del Casino (inclosos els 8,3 del cost de l'expropiació), sobretot si es té en compte que per fer aquestes obres hi van posar diners altres administracions i ara ho ha d'assunir tot l'Ajuntament.