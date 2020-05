«Si algú del passat veiés tanta gent fent esport i pocs cotxes, no entendria res»

David Solé va sortir ahir al matí a caminar una estona. Uns minuts abans de les 10 del matí era a l'avinguda Universitària, com molta altra gent que tornava, sobretot, del parc de l'Agulla. «És el primer dia que surto a fer una caminada llarga, i m'ha agradat», explicava. A part de sortir per la necessitat d'acostumar-se de nou a l'aire lliure, també es va fixar en el paisatge. «Si algú vingués del passat, de fa uns 20 anys, a aquest dissabte i veiés tanta gent fent esport i tants pocs cotxes no entendria res. És inusual», deia. Considera que estan bé les franges horàries que s'han establert per evitar aglomeracions i creu que «ara no és hora de criticar».