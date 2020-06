Bruno d'«OT» visita la Plataforma d'Aliments

S'hi va comprometre quan sor Lucía Caram va visitar l'acadèmia d' OT, on va explicar que la seva família havia necessitat l'ajuda de Càritas un temps, i ahir al matí va complir la seva promesa. Bruno, un dels concursants del programa musical, va aprofitar la sortida del concurs per visitar la Plataforma d'Aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara. Va fer de voluntari una estona i es va fer fotos amb els usuaris de la plataforma i de la residència i amb els voluntaris, per als quals va cantar. Caram li va voler agrair la seva sensibilitat. -G. C.