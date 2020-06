Manresa s'acosta a un mes sense morts per la covid-19 als centres d'Althaia

El 23 de maig va ser el darrer dia que hi va haver una mort per la covid-19 als centres hospitalaris de Manresa que gestiona la Fundació Althaia. En el cas de l'Hospital de Sant Andreu, la darrera va ser el 29 de maig. Entre els dos n'acumulen 234. Ahir, novament, cap centre no en va haver de lamentar cap. En el cas d'Althaia, cada cop és més a prop d'assolir el primer mes sencer sense cap víctima per la pandèmia.

A Althaia, les darreres dades facilitades situaven els pacients ingressats a l'àrea de la covid-19 en deu, que és la mateixa xifra que hi ha des de divendres passat. El dia abans (dijous) n'eren nou i dos dies abans tornaven a ser deu.

No es va haver de lamentar cap mort per la malaltia, de manera que la dada acumulada de defuncions continuava sent la de 170 persones. Pel que fa als pacients ingressats, tampoc no hi va haver novetats. Es mantenia en 1.043. No va ser possible saber si hi ha personal de la fundació a casa apartat de la feina per culpa del coronavirus SARS-CoV2.

A l'Hospital de Sant Andreu, tampoc no hi va haver canvis en relació al dia anterior. Hi continuava havent una persona ingressada per la covid-19 i no n'hi havia cap que hagués rebut l'alta a domicili. Tampoc no hi havia hagut cap nou ingrés; no havia mort cap persona ingressada per la covid les darreres 24 hores i, com el dia anterior, en què va ser novetat, cap treballador de l'hospital manresà es trobava a casa de manera preventiva pendent de realitzar el test o de rebre resultats.

En el cas de l'Hospital de Cerdanya no hi havia cap pacient ingressat amb la covid-19 i hi havia un cas pendent de diagnòstic.