Quins municipis de la Catalunya Central celebren la revetlla?

Solsona

Solsona rebrà avui la Flama del Canigó amb un acte presidit per la presidenta de l'Òmnium del Solsonès, Rosa Cases, una lectura del manifest a càrrec de representants del personal del Centre Sanitari, l'Hospital Pere Màrtir Colomés i el sector comercial, i la recollida del quinqué amb la flama per part d'ajuntaments de la comarca. Abans, a les set de la tarda, es farà una ofrena floral a la Mare de Déu del Claustre. Tot i això, no es podrà encendre la tradicional foguera de Sant Joan per evitar aglomeracions.



Igualada

L'escenari que acollirà la celebració de Sant Joan a Igualada seran els balcons de les cases. El consistori igualadí, juntament amb les colles de diables de la ciutat, ha proposat la inicativa «correfoc als balcons». Al voltant de les 11 de la nit es faran quatre castells de foc simultanis en diferents zones de la ciutat perquè tothom, des de casa seva, pugui sentir i veure un castell de foc en una data tan assenyalada. A més, es convida els veïns i veïnes d'Igualada a il·luminar els balcons al ritme de la cançó Correfoc, dels Búhos.



Súria

L'arribada de la Flama del Canigó i la lectura del manifest a la Casa de la Vila tindrà lloc a les 22.30. Per les recomanacions de seguretat per la Covid-19, el consistori de Súria convida a seguir la retransmissió en directe de l'acte a través del canal de YouTube de l'Ajuntament, la Ràdio Súria o bé els portals web de l'Ajuntament per tal d'evitar aglomeracions. A més, a les 23 hores, tindrà lloc el concert itinerant arreu del poble amb la Flama i amenitzat per Drumedaris Band.



Olesa de Montserrat

Olesa ha substituït la seva festa major per un programa de Sant Joan que combina actes presencials amb virtuals. Pel que fa a la revetlla, el plat fort de la nit serà el nou espectacle de Quim Masferrer, Moltes gràcies, que tindrà lloc a les 10 de la nit a través dels car-rers del poble. Tot i així, el consistori d'Olesa recorda que està prohibit seguir l'escenari itinerant i convida la població a seguir-ho des dels balcons o els portals dels seus domicilis per evitar aglomeracions al municipi.