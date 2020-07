L'examen de Castellà sorprèn els alumnes amb el repte de corregir gramaticalment un text

Primera presa de contacte dels alumnes de Manresa amb la selectivitat. A dos quarts d'onze del matí, els 700 estudiants que entre avui i divendres fan les PAU a la capital del Bages han sortit de fer el seu primer examen, el de Llengua Castellana i Literatura. La major part d'ells coincidien a dir que la prova no ha estat difícil. Més aviat estaven d'acord amb el fet que l'han trobat més fàcil que en d'altres anys.

Ara bé, si tradicionalment hi ha un examen de la selectivitat que dona problemes per les seves preguntes inesperades, aquest és el de castellà. Avui, a l'Avinguda de les Bases tot eren sorpreses amb la qüestió 3.4, que demanava que es fes una correcció gramatical d'un text. "Jo havia estudiat molt les conjugacions verbals i no ha sortit res. En canvi, no estava preparada per haver de corregir un text", ha explicat a Regió7 la Núria Gispets, una de les estudiants. Tot i això, tan ella com els seus companys, han quedat satisfets amb la prova.

"L'opció B era la fàcil, molt més assequible sobretot amb l'expressió escrita", comentava un altre alumne, Ferran Torreguitart. De fet, hi ha hagut molta més part de l'alumnat que ha escollit la opció d'examen B que la A. Malgrat això, l'opció B tenia un inconvenient: les figures retòriques. "No he sabut que posar, però la resta de l'examen era molt més fàcil que l'A", assegurava, Maribel Muriana després d'haver-se sotmès a la primera trobada amb la temuda selectivitat.