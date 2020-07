Pagesos expliquen a 40 persones el cultiu del tomàquet a Manresa

arxiu particular

Imatge de la visita als horts de Viladordis dimarts a la tarda arxiu particular

La Festa del Tomàquet a Manresa no s'ha aturat tot i la situació excepcional. Aquest any en celebren la quarta edició i, amb canvis i adaptacions, es van poder fer, dimarts, les visites a quatre productors de tomàquet de la ciutat.

L'any passat la sortida va acollir unes 70 persones al Poal i fa dos anys unes 40 a Viladordis. Enguany, la sortida va ser als dos llocs, una al matí i l'altra a la tarda, però només es va permetre un màxim de 20 persones a cada una. El guiatge va ser a càrrec del Parc de la Sèquia però, un cop s'arribava a les explotacions, eren els pagesos els qui prenien la paraula.

Al Poal, els visitants van parlar amb Joan Borrós i Xavi Torras, dos productors que van explicar en primera persona la seva feina diària com a pagesos, així com el procés des de la plantació fins a la venda del producte. A la tarda, a Viladordis, la visita va ser a l'Horta de Can Calafell i a les Arnaules.

Perquè pogués arribar a més gent, s'ha recollit l'experiència en forma de vídeo al canal de Youtube de la Festa del Tomàquet i també s'ha creat un Wikiloc explicatiu a la pàgina web de l'Anella Verda.

Avui a les 9 del vespre es farà el Sopar del Tomàquet al restaurant Mas de la Sala de Sallent, amb un menú de sis plats amb el tomàquet local com a protagonista.