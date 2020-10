La firma Killing Weekend dissenya les samarretes d'UManresa

Killing Weekend, la marca de moda manresana establerta al Barri Antic de Manresa, ha estat l'encarregada de dissenyar la imatge de les samarretes i dessuadores que UManresa ha creat per a la seva comunitat universitària. L'objectiu d'UManresa era que el disseny d'aquestes peces de roba tingués un valor afegit i per això va optar per una empresa local del món de la moda compromesa i innovadora. El disseny elaborat per Killing Weekend juga amb la lletra U que identifica el logotip d'UManresa.

L'objectiu del dissenyador ha estat treballar els valors de la universitat a través d'un joc tipogràfic que enllaça idees com la unió, l'experiència, la creativitat i el creixement. Tots aquests conceptes dibuixen un camí fet amb lletres U que evoluciona cap al futur. Les samarretes i dessuadores s'han posat a la venda a la universitat coincidint amb l'inici del curs acadèmic 2020-2021. Killing Weekend es va constituir l'any 2014 i està format per Alba Martínez i Xavier Martínez.