Sis morts més entre Althaia i Sant Andreu la darrera setmana

Les morts a causa de l'epidèmia no s'aturen a Manresa. Durant la darrera setmana n'hi ha hagut sis més als centres assistencials manresans i el total ascendeix a 322.

Si el 15 de desembre se superava la barrera dels tres-cents morts, només dues setmanes després n'hi ha una vintena més.

De les darreres sis defuncions, quatre han estat a Althaia i dues a Sant Andreu.

En aquests moments hi ha 112 persones ingressades a causa de la covid-19 a Manresa, de les quals 90 a Althaia i 22 a Sant Andreu. La setmana passada eren 101, així que el nombre d'ingressats continua pujant, però la seva distribució és desigual.

Mentre que a Althaia la xifra d'ingressats s'incrementa de forma clara i ha passat en set dies de 76 a 90, a Sant Andreu va a la baixa. Els 90 hospitalitzats a Althaia només han estat superats aquesta segona onada pels 91 del dia 9 de novembre.

Pel que fa a Sant Andreu, el 22 de desembre hi havia 25 persones ingressades a les unitats d'aïllament. Des d'aleshores quatre persones han ingressat, quatre han rebut l'alta a domicili, una persona s'ha negativitzat i dues han perdut la vida.

Entre Althaia i Sant Andreu han donat 1.619 altes, de les quals 1.515 a Althaia i 104 a Sant Andreu. Són 45 altes més durant la darrera setmana.

A Althaia hi ha hagut un fort increment d'ingressos de pacients covid: durant els últims 7 dies hi ha hagut 50 nous ingressos de pacients per coronavirus. La setmana passada aquesta xifra va ser de 44, i fa quinze dies de 29.

Actualment, el 29% dels pacients ingressats (entre hospitalització i crítics) són per covid. A l'hospital Sant Joan de Déu hi ha, hores d'ara, tres unitats d'hospitalització destinades a pacients amb covid-19, a banda de la UCI que també ha hagut d'augmentar la seva capacitat per donar resposta a pacients covid o no.

Segons la Fundació Althaia, l'augment del nombre de pacients també suposa que s'hagin de mantenir, i fins i tot augmentar, els recursos professionals que s'han de dedicar a l'atenció d'aquests pacients amb el suport a UCI i hospitalització de professionals mèdics i d'infermeria d'altres àrees i especialitats.

El gràfic que il·lustra aquesta pàgina mostra que als centres assistencials manresans hi va haver 8 víctimes mortals a l'octubre, 28 al novembre i 46 al desembre.

És una progressió esfereïdora que explica algunes de les darreres decisions en l'àmbit sanitari que s'han pres a Manresa.

Cal recordar que aquest dilluns, 28 de desembre, Althaia va activar noves restriccions en l'acompanyament de pacients ingressats per minimitzar el risc de contagi i garantir la seguretat de pacients, familiars i professionals a l'interior de l'hospital.

També es manté la crida a la responsabilitat ciutadana. Althaia insisteix un cop més que és molt important que tothom segueixi les mesures de seguretat per aturar la transmissió de la covid-19 i assegurar la sostenibilitat del sistema de salut. Insisteix que cal la col·laboració ciutadana, especialment aquests dies festius que poden suposar un relaxament en el compliment de les mesures de protecció i seguretat i, per tant, un agreujament de la situació.