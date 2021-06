Qui tingui ganes de llepar-se els dits no es pot perdre les 4es Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià. L'esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa dins de les accions lligades a Manresa 2022, es celebra avui i dilluns al Museu de la Tècnica, on hi ha una part del recinte destinada a les parades del mercat i l'altra als tastos i demostracions de cuina, com la que ha fet aquest migdia Joseba Cruz, Le Clandestine, un cuiner de Navàs format a l'escola Joviat, que munta el seu restaurant allà on decideix aturar-se amb el cotxe, en plena naturalesa. Si algú està interessat a anar-hi a dinar de divendres a diumenge pot fer la reserva a través del seu contacte a Instagram (leclandestin.cc) i ell li envia les coordenades per arribar a on està. A les jornades, ha cuinat ceba amb consomé d'herbes i flors, una terrina amb costella i fetge de porc amb pebrot i ceba escalivada i tomàquets assecats al sol amb sal i pebre, i unes postres a base de mores cuites amb vi de missa, regalèssia d'arrel i granissat de farigola. Tres plats que, fent un exercici d'imaginació, ha explicat, podria haver elaborat sant Ignasi en el seu camí de Loiola a Manresa. La sessió ha omplert bona part dels seients disponibles.

Al mercat hi ha productes de la formatgeria Cal Músic del nucli d'El Mujal (Navàs), productes de proximitat que ven MengemBages (pa i coca del Forn Coma de Manresa; brou i ous ecològics d'Ecopallareta, de Manresa; mel de Cal Fuster, de Castelladral; i melmelades i salses de Riuverd, del Solsonès). Vins de la DO Pla de Bages; horta de Viladordis, a Manresa, Les Arnaules; mongeta de Castellfollit del Boix; cargols Estany, de Fonollosa; oli d'oliva Obaga de l'Agneta, de Manresa; ametlles MG, de Rajadell, i la cervesa de la cooperativa Ninkasi, de Puig-reig.

L'any passat es va encarregar l'organització de les jornades al gastrònom Pep Palau, però la covid va impedir celebrar l'edició. Ha explicat a Regió7 que a l'hora de dissenyar-les "no ens quedava cap altre remei que cenyir-nos a una realitat que ens limita per les restriccions de la pandèmia. Per tant, vam ser prudents i ens vam limitar al Bages i, enlloc de pensar en diferents productors que poguessin venir de diferents punts del Camí Ignasià, vam pensar únicament en els del Bages, i el mateix amb els cuiners i cuineres". La programació d'enguany és la que estava prevista l'any passat. "Es va fer un intent a principis d'any i també es va haver de suspendre i vam programar-ho per a aquest mes de juny".

De cara a l'any vinent, que es quan es commemoraran els 500 anys de l'arribada i l'estada de sant Ignasi a Manresa, Palau ha avançat que "això que veiem avui aquí és l'essència del que veurem", però que "ha de créixer amb més productors per família de productes, amb més orígens geogràfics diversos. L'edició del 2022 serà ambiciosa com correspon a l'efemèride que viurem, i ho serà en el cas de les activitats".

Per a avui encara queda un tasts i una demostració de cuina; el mercat, que estarà obert fins a 2/4 de 9 del vespre, i la xerrada de la coneguda cuinera Carme Ruscalleda, premiada set vegades amb l'estrella Michelin.

Podeu consultar la programació en aquest enllaç.