La Seu de Manresa acull les visites guiades "Vesprades d’estiu a la Seu de Manresa", que es faran els dies 16, 28, 29 i 30 de juliol, de 2/4 de 8 a 3/4 de 9 del vespre.

Es tracta d’unes visites molt especials que comencen en un moment màgic del dia: quan el temple tanca les seves portes i hi regna el silenci. Els visitants recorreran el claustre, entraran a la nau central de la basílica on veuran com els vitralls i les rosasses canvien de color amb la llum del vespre i, finalment, podran pujar les 69 escales que condueixen fins a la primera coberta de la Seu, des d’on gaudiran d’unes vistes privilegiades de la ciutat just quan el sol comença a pondre’s.

Un guia acompanyarà tot el trajecte i explicarà l’origen del temple gòtic i en descriurà els elements arquitectònics més destacats, subratllarà la rellevància de peces de la basílica com el retaule de l’Esperit Sant (Pere Serra, 1394) i descobrirà detalls dels contraforts i dels vitralls des de la primera coberta de l’equipament.

La gestió de la Seu de Manresa va proposar per primer cop aquest tipus de visita l’any 2018 i, des de llavors, s’ha convertit en un imprescindible dels vespres d’estiu de la ciutat. Es tracta d’una proposta que sempre ha tingut molt bona acollida entre els manresans i que també atrau moltes persones de fora de la ciutat.

Cal reservar plaça trucant al 93 872 15 12 o bé per correu electrònic (gestio@seudemanresa.cat). El preu és de 6 euros per persona. Per als menors de 14 anys acompanyants d'adults inscrits és gratis.