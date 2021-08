Quatre tones de residus de les deixalleries del Bages s’han convertit en més d’un centenar de mobles.

Ha estat possible gràcies a una iniciativa d’Ampans per acompanyem i donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o en situació de vulnerabilitat de forma que puguin aprendre l’ofici de fuster a partir de mobles recuperats de les deixalleries.

El projecte el duen a terme al Servei Prelaboral d’Ampans i compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya i el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.

Vint persones d’entre 18 i 56 anys, acompanyades per un fuster, participen en aquesta activitat formativa de gestió de residus posada en marxa per Ampans el 2019.

L’elaboració artesanal de mobles dona eines als participants per aprendre l’ofici de fuster; alhora es fomenta un consum responsable i es posa de manifest la importància de la prevenció de residus i l’allargament de la vida útil del mobiliari.

El projecte, que compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, té l’objectiu de reutilitzar el 5% de mobles que arriben a les deixalleries i crear un servei de restauració de mobles oferint oportunitats laborals a persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental. A més, pretén ser una pràctica que impulsi la reutilització i allargui la vida útil dels mobles així com també conscienciï dels impactes adversos dels residus generats sobre la salut i el medi ambient

La fusteria es converteix en una eina per a desenvolupar valors com el treball en equip, la conscienciació sobre el reciclatge i la cura de l’entorn i potenciar l’autoestima i l’aprenentatge d’eines útils pel dia a dia de les persones que hi participen.

El taller de restauració es porta a terme des del Servei Prelaboral i Ocupacional d’Ampans, amb persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental que mostren interès per la fusteria, el reciclatge i el medi ambient.

En un any i mig, han transformat 4 tones de residus en més d’un centenar de mobles únics.

Darrere el projecte s’hi troba la col·laboració de diferents serveis d’Ampans i del Consorci del Bages per la gestió de residus. Des del servei de deixalleries, que selecciona diferents objectes i materials que llença la ciutadania del Bages fins al Servei Prelaboral que elabora els mobles al taller, passant pel servei de Jardineria que facilita el transport del material i el Garden com a punt de venda de les peces. El resultat final són mobles únics, amb valor social i ambiental.

Totes les peces disponibles poden trobar-se exposades i a la venda al Garden Ampans i es poden demanar a mida al Servei Prelaboral, al carrer Bernat Cabrera, 10, de Manresa.