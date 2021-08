Un dia més, Manresa és la ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb més velocitat de contagi de la covid-19, segons les darreres dades del Departament de Salut de la Generalitat, amb un índex de 0,94 quan la mitjana catalana és de 0,73.

Però no es tracta d’una situació puntual. La capital del Bages ja era la ciutat gran del país amb major índex de transmissió amb les dades de dissabte, 1,08; de dimarts, 0,94, i del 27 de juliol, 1,22.

I no es tracta només de l’indicador de velocitat de contagi. Manresa també és la ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb major índexs de risc de rebrot, 616, quan la mitjana catalana és de 397.Fa una setmana, aquest índex era de 723 i tenia per sobre ciutats de més de 50.000 habitants com Granollers, Rubí, Cornellà, Badalona, Reus, l’Hospitalet i Santa Coloma de Gramenet.

Dissabte va superar també a aquests municipis i ahir continuava per sobre. Així si els indicadors de Manresa són 0,94 de velocitat de contagi i 616 de risc de rebrot, els de Mataró són 0,91 i 460; Sant Boi de Llobregat, 0,89 i 525; Viladecans, 0,82 i 481; Girona, 0,80 i 388; Badalona, 0,78 i 574; Santa Coloma de Gramenet, 0,78 i 611; l’Hospitalet, 0,77 i 595; Castelldefels, 0,76 i 396; el Prat de Llobregat, 0,76 i 407; Lleida, 0,74 i 429; Tarragona, 0,74 i 372; Cornellà, 0,72 i 492; Granollers, 0,72 i 449; Terrassa, 0,72 i 384; Rubí, 0,70 i 457; Sant Cugat del Vallès, 0,70 i 376; Barcelona, 0,69 i 402; Sabadell, 0,68 i 361; Cerdanyola, 0,62 i 280; Mollet, 0,60 i 295; Reus, 0,60 i 415, i Vilanova i la Geltrú, 0,58 i 184. Aquesta és la situació, però la tendència és a la baixa si es compara el risc de rebrot de 950 punts que tenia Manresa el 22 de juliol amb l’actual de 616. Això es reflexa en la reducció de casos confirmats per PCR o test d’antígens que la darrera setmana analitzada, del 31 de juliol al 6 d’agost, van ser 235, un centenar menys respecte els 334 que hi va haver dues setmanes abans.

Pel que fa a les comarques de l’àmbit de cobertura del diari, la que presenta un risc de rebrot més elevat és el Bages (491), que és la sisena de Catalunya. Amb índexs menors hi ha l’Alt Urgell (472), Solsonès (350), Moianès (343), Anoia (276), Cerdanya (234) i Berguedà (200).

En quant a la velocitat de contagi, la primera és el Bages, en 14a posició (0,87). Valors encara menys elevats presenten el Solsonès (0,76), Alt Urgell (0,74), Anoia (0,71), Moianès (0,69), Cerdanya (0,68) i Berguedà (0,65).