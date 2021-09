Una gran grua ha estat l'encarregada d'extreure el frontal florentí de la Seu de Manresa per a l'inici de la seva restauració. La peça brodada de mitjans del XIV ha iniciat avui el seu viatge cap a Sant Cugat del Vallés, al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, on se sotmetrà a una restauració integral. La intervenció s'ha efectuat aquest dijous al matí amb una grua des de l'atri de la basílica, tocant a la plaça de la Reforma.

La peça, que fa 90 cm d'alçada i 3,3 m d'amplada, és un objecte molt valuós des del punt de vista artístic i també històric. El rector de la Seu, mossèn Joan Hakolimana, explica que és un "pas importantíssim" perquè és una peça "emblemàtica a nivell mundial, ja que se'n conserven molt poques". Per aquest motiu, en el seu trasllat, el frontal ha sortit dins una caixa de fusta feta a mida que els Mossos d'Esquadra han custodiat fins a la seva arribada a Sant Cugat.

La previsió és que d'aquí a set mesos torni a la Seu per a ser exposat de forma permanent a una de les capelles de la nau de la Basílica Santa Maria. La instal·lació del frontal a l'interior de la Seu, un cop acabades les reformes, contribuirà a potenciar, encara més, l'extraordinari conjunt patrimonial d'època gòtica format per la magnífica església projectada per l'arquitecte Bernat de Montagut i els diferents retaules del mateix període artístic, entre els que sobresurt el Retaule del Sant Esperit (1394) obrat per Pere Serra.

La reforma del frontal inclou la neteja i la restauració integral del frontal i la creació d'un espai expositiu en una de les capelles laterals de la basílica manresana que estigui en consonància tant amb el caràcter litúrgic de l'edifici com amb les necessitats ambientals de la peça. Aquestes intervencions seran realitzades pels màxims especialistes del país en cada un dels camps d'acció. El projecte, seleccionat per formar part de Temps de Gòtic, té un cost de 125.000 euros procedents d'un programa d'intervencions en patrimoni cultural moble i immoble del període gòtic, fruit d'un conveni signat entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Fundació La Caixa.

La comunitat de la parròquia, els Amics de la Seu i l'equip de gestió de la basílica ja van informar el mes de febrer a la redacció d'aquest diari que posaran tota la voluntat perquè aquest projecte sigui una realitat l'any 2022, data en què se celebraran els 700 anys de la firma de contracte de Berenguer de Montagut per construir el temple gòtic de la Manresa Medieval.