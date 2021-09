Treure la recerca de les parets de les universitats i apropar-la a la ciutadania, amb l’objectiu de donar a con èixer l’impacte que els projectes de recerca tenen sobre la millora del benestar de les persones. Amb aquesta premissa, aquest dimecres se celebrarà per primera vegada l’acte ‘Amb la recerca, fem ciutat’, un esdeveniment que, en paraules del regidor Josep Gili, neix amb el doble objectiu de “posar en valor la qualitat i la quantitat de la recerca que es fa a Manresa” i de “refermar el seu paper com a ciutat universitària”.

En la presentació d’aquest matí, el regidor d’Ensenyament i Universitats ha recordat que Manresa és una de les principals ciutats universitàries de la Catalunya Central, amb un campus en constant creixement, i ha subratllat que la investigació s’ha ampliat i potenciat molt els darrers anys, la qual cosa, ha afirmat, “mostra el compromís de les universitats amb el territori i amb el desenvolupament econòmic i social”. Actualment, hi ha 28 grups de recerca que treballen en nombrosos projectes dels àmbits de la salut, la metodologia de la simulació, l’educació, les ciències socials, les matemàtiques i les enginyeries de mines, industrial i TIC.

Josep Gili també ha destacat que la recerca que es fa al campus gaudeix d’una alta qualitat, i que compte amb nombrosos segells de distinció. El prestigiós rànquing THE WUR ha reconegut aquest any per primera vegada la UVic-UCC per la seva qualitat investigadora. D’altra banda, el centre de recerca de la UPC-Manresa Smart Sustainable Resources (SSR-UPC) forma part des de 2019 del conjunt de Desenvolupadors de Tecnologia acreditats per TECNIO, distintiu atorgat per la Generalitat de Catalunya, a través de ACCIÓ. “Tenim molt talent, i cal donar-lo a conèixer”, ha afirmat el regidor.

En el seu torn, el Director General de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez Espinosa, i el Director de la UPC Manresa, Pere Palà Schonwalder, han assegurat que és molt rellevant que Manresa sigui una de les 300 seus europees on se celebrarà la Nit de la Recerca i han valorat molt positivament la col·laboració entre l’Ajuntament i les universitats. A la vegada, han demanat el compromís de l’Ajuntament perquè l’acte sobre recerca tingui continuïtat, compromís que ha recollit el regidor, assegurant que ja s’està treballant en aquesta direcció.

L’acte de la Nit Europea de la Recerca a Manresa tindrà lloc el dimecres 22 de setembre, a les 19 h, al pati de l’antic Escorxador (plaça Bages), i serà presentat per la periodista de TV3, Núria Bacardit.

Durant l’acte es presentarà l’informe de l’estat de la recerca de Manresa 2020, a càrrec de Montserrat Méndez, representant de l’Observatori de la Recerca de la Catalunya Central. Tot seguit, Xavier Gironès, director de Recerca i Innovació de la FUB-UManresa, explicarà l'impacte directe en la ciutadania del desenvolupament de l'Agenda Compartida del Bages, mentre que Més tard, serà el torn de Miryam Navarro, investigadora del Projecte Europeu C4S (Communities for Sciences), que té com a objectiu fer més inclusiva l'educació científica a la nostra societat, tenint en compte els membres de diferents comunitats amb risc de vulnerabilitat a l’hora d'apropar la ciència als infants.

A continuació, el doctor Xavier Gamisans, coordinador del Centre Específic de Recerca «Smart Sustainable Resources SSR» d’UPC Manresa, reflexionarà sobre què s’entén per «fer recerca». Més tard, el doctor David Parcerisa exposarà alguns dels projectes de recerca de l'SSR, que persegueixen fer més sostenible l'activitat extractiva i farà èmfasi en la seva importància per a la sostenibilitat de la humanitat.

Finalment, Pol Batlle alumne de UPC Manresa presentarà la cervesa que va elaborar juntament amb altres companys i companyes i que va ser guanyadora del concurs «Moritz University».

L’esdeveniment també servirà per donar el tret de sortida a una campanya de mupis que s’iniciarà a l’octubre per donar a conèixer a la ciutadania alguns projectes de recerca en els quals treballen actualment les universitats de la ciutat.

Les inscripcions per assistir a aquest acte es podran formalitzar online a partir del dimecres 15 de setembre al següent enllaç: lanitdelarecerca.cat. L’acte està organitzat per l’Ajuntament de Manresa, la FUB-UManresa (Campus Manresa de la UVic-UCC), la UPC Manresa, la UOC, la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM) i Eurecat.