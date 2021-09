Emotiu comiat amb prop de tres-cents 'motards' de l'empresari manresà Jordi Tuneu Valls, que va morir dijous en un accident laboral a l'antic centre comercial Punt de Trobada d'Andorra. Tuneu no va poder superar el traumatisme toràcic que va patir en caure-li a sobre una planxa de formigó.

Braços en l'aire, aplaudiments i cop de gas. Cremar pneumàtics a la porta de l'església de Sant Pere Màrtir en honor i com a comiat de l'empresari mort en l'accident laboral del passat dijous en les obres de remodelació de l'antic Punt de Trobada. Les motos eren la gran passió de Tuneu. I prop de tres-cents 'motards' de diferents punts de la geografia espanyola, més enllà d'Andorra, han donat un tomb al temple escaldenc en homenatge a l'apreciat enginyer, de 59 anys.

Els diferents grups de motoristes, vinguts de Manresa -d'on era originari Tuneu- de Mataró, Barcelona, Madrid, València o Menorca, entre altres llocs, ja s'han trobat molt abans de l'hora indicada per a la celebració de la missa funeral. Poc abans de les 4 de la tarda, i amb desenes de persones esperant a la plaça de l'Església escaldenca, una filera de motocicletes, fent rugir-ne els motors, s'han acostat fins al temple per l'avinguda Pont de la Tosca i Carlemany. I han passat per davant de l'església en senyal de dol i respecte. Tuneu era tot un líder, "un crac, una bona persona".

Després del darrer motorista en passar per davant de l'església, una forta ovació ha precedit l'arribada de la parella, Anna Magallon, enfilada amb la KTM que conduïa habitualment Tuneu. La parella ha anunciat que es farà a mode de memorial anual una sortida amb moto que aplegui integrants de tots els grups i associacions de motoristes de les quals formava part.